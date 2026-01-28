Pınar Deniz ve Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler'de partner mi oluyor?

Kıvanç Tatlıtuğ yeniden dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor. “Organize İşler” serisinin dizi uyarlamasını tamamlayan ünlü oyuncunun, yeni projesi için yapımcı Mehmet Bozdağ ile anlaştı. Yargı dizisinden sonra bir dizi projesinde yer almayan Pınar Deniz'e de Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olması için teklif götürüldü.

BÖLÜM BAŞINA '4 MİLYON TL' İDDİASI

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, adı henüz belli olmayan dizinin bir dijital platformda yayınlanması planlanıyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre Tatlıtuğ, yeni dizisinden bölüm başına 4 milyon TL kazanacak.

PINAR DENİZ'E TEKLİF

Projenin en çok merak edilen konularından biri ise kadın başrol oyuncusu. Yapım ekibinin, Tatlıtuğ’un partneri için Pınar Deniz’e teklif götürdüğü öğrenildi. Kaan Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Deniz, geçtiğimiz nisan ayında ilk bebeğini kucağına almıştı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde 'Ceylin' rolünü oynayan Pınar Deniz, oğlunu kendisi büyütmek için gelen dizi ve film projelerini geri çevirmişti.