Pınar Deniz'den gerilim-suç-mizah türünde dizi: Aktris! İşte konusu ve oyuncuları

Disney+’ın birbirinden farklı orijinal yerli içeriklerine uzun süredir merakla beklenen ‘Aktris’ ekleniyor. Aktris’in başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu paylaşıyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı Disney Plus'ın yeni dizisi 'Aktris'ten ilk tanıtım yayınlandı. İşte konusu ve oyuncuları

Aktris dizisi konusu

Dizide, Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğini belirtiyor.

Aktris dizisi ne zaman yayınlanacak?

Aktris , 31 Mayıs’ta sadece Disney+’ta izleyicilerle buluşacak.

Aktris dizisi oyuncuları

Aktris dizisinin oyuncu kadrosunda Deniz ve Kaygılaroğlu’na Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi isimler eşlik ediyor.

Aktris dizisi fragmanı