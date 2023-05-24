Pırlanta evlilik yüzüğünü yanlışlıkla tuvalete atan kadın, 13 yıl sonra yeniden buldu

71 yaşındaki Mary Strand ve Minnesota'dan 75 yaşındaki kocası David 46 yıldır evliler. Bundan 13 yıl önce David, 33. yıldönümlerini karısına büyüleyici bir pırlanta yüzük hediye ederek kutladı. Ancak yüzüğün başına gelmeyen kalmadı...

16 küçük taşla çevrili büyük bir pırlantadan oluşan yüzük Mary'nin parmağına tam oturmamıştı. Sonra da bir gün kayıp tuvalete düştü.

Mary duruma çok üzülmüştü, değerli yüzüğünü sonsuza dek kaybettiğini düşündü.

Umutsuzca elması aramak için elini içeri attı. Kanalizasyon ve kanalizasyon temizleme işinin sahibi olan David'i kurtarmaya çağırdı.

David, yüzüğü bulmak umuduyla klozeti yerinden söktü ve hatta kanalizasyonun 200 fit aşağısına bir kamera yerleştirdi. Şansı olmayan ikili, şehrin borularını kontrol etmeleri için belediye çalışanlarına ulaştı, ancak bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar. Mary tüm umudunu yitirdi ve yüzüğü bir daha asla görmeyeceğini kabullendi.

Ancak 13 yıl sonra Mary, gerçek ötesi bir haber aldı. Mart ayında, üç atık su işçisi bir makineyi tamir etmeye çalışırken yüzüğü buldu. Baktıklarında suda yüzen bir altın parıltısı gördüler ve sahibini bulmak için bir hafta süren bir halk kampanyası başlattılar. Çok sevdikleri aile yadigârlarını kaybetmiş ailelerden yüzlerce telefon geldi, ancak açıklamalar asla eşleşmedi.

Mary ve David'in kızı mahalledeki bir mesaj panosu aracılığıyla yüzüğü öğrendiğinde anne babasını uyardı ve annesine 'Bu senin yüzüğün olmalı' dedi. Mary ertesi gün belediye meclisi görevlisini aradı, ancak yüzüğün 13 yıl boyunca kaybolmasından sonra tam olarak neye benzediğini hatırlayamadı, bu yüzden bir fotoğraf gönderdi. Ve şehir çalışanını şaşırtacak şekilde, yüzük tam olarak eşleşmişti.

Daha sonra iki kuyumcu yüzüğün aynı olduğunu doğruladı ve Mary yüzüğüne böylece yeniden kavuştu.