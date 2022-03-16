Playmobil TV'de ilk kez yayınlanacak! Playmobil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaç yaş üstü?

Playmobil oyuncaklarından ilham alınarak çekilen animasyon filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayında olacak. Senaryosunu Greg Erb ve Jason Oremland'ın yazdığı, yönetmenliğini Lino DiSalvo'nun üstlendiği Playmobil filmi bu akşam 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyecek. Peki Playmobil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

PLAYMOBİL FİLMİ KAÇ YAŞ?

Film, 7 yaş ve üzeri için uygundur.

PLAYMOBİL FİLMİ KONUSU

Marla, ebeveynlerinin ölümünden sonra yalnızlaşan ve ondan kopan kardeşi Charlie'ye bakmak için sorumluluk sahibi ama aşırı korumacı olarak büyüyen, eskiden özgür ruhlu bir kızdır. Bir gece Charlie, Playmobil sergisi olan bir oyuncak müzesini ziyaret etmek için gizlice dışarı çıkar. Marla gelip Charlie'ye kaçmasını söyledikten sonra, bir deniz feneri onları aydınlatır ve onları Playmobil dünyasına taşır.

Marla ve Charlie kendilerini bir viking savaşının ortasında bulurlar ve Charlie, bir grup korsan tarafından kaçırılana kadar onlara yardım eder . Kardeşini bulmak için çılgına dönen Marla, yardım istemeyi umarak en yakın kasabaya gider ve müvekkilinin ona kasabanın atlarının kanatlanmasına neden olan pembe saman için ödeme yapmayı reddeden bir yiyecek kamyonunun şoförü Del ile karşılaşır. Marla Charlie'yi bulmak için bir ekip oluşturmaya çalışırken, Del tüm kasabaya viking altınını gösterince onu beladan kurtarır ve Marla'nın altın karşılığında kardeşini bulmasına yardım etmeyi kabul eder.

PLAYMOBİL FİLMİ OYUNCULARI / SESLENDİRENLER

Anya Taylor-Joy

Daniel Redcliffe

Gabriel Bateman

Adam Lambert

Jim Gaffigan

Kellen Goff

Meghan Trainor