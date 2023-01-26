POLVO “Why So?” başlıklı ilk kişisel heykel sergisini sanatseverlere sunuyor

Yeni nesil çağdaş sanatçı POLVO “Why So?” başlıklı ilk kişisel heykel sergisini, 7 Şubat Salı günü BBprojecTT’in Teşvikiye’deki butik galerisinde ilk olarak sanatseverlerle buluşacak.

POLVO’nun, sosyal bariyerlere dokunarak ve sanatı bir araç olarak kullanarak sanatseverleri sorgulamaya teşvik eden “Why So?” sergisi, toplumsal olarak kanıksanmış cinsiyet rollerine gönderme yaptığı eserlerinden oluşuyor. Sanatçının eserlerinde kullandığı metaforik formlardan muz eril hikâyeleri, elma ise dişil tarafı temsil ediyor.

İnsanlığın, bireyselliğini kaybederek aynılaşmasından ve dayatılan toplumsal kabullerden duyduğu endişeyi eserlerine yansıtan sanatçı, benzemezliği kucaklayan bakış açılarına hizmet ederek bireyin özgürleşmesini hedefliyor. İlk bakışta renkli ve eğlenceli birer çağdaş sanat eseri olarak görünen eserler, daha yakından bakıldığında ise meraklı zihinler için yeni sorgulama alanları sunma hedefi taşıyor.

8 Şubat’tan itibaren ziyarete açılacak “Why So?” sergisinin, 7 Şubat Salı günü saat 10.30’da BBprojecTT’in Teşvikiye’deki butik galerisinde gerçekleşecek basın buluşmasında şahsınızı da aramızda görmekten mutluluk duyacağız.