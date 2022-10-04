Pop, Rap ve Rock’ın sevilen isimleri aynı sahnede buluşuyor

Pop, Rap ve Rock dünyasının en sevilen isimlerini tek sahnede buluşturacak olan #BtcTurkPRO Netd Festival, 14-15 Ekim tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta olacak. İki gün boyunca müziğin hiç susmayacağı #BtcTurkPRO Netd Festival’da; Mabel Matiz, Ceza, Kalben, Batuhan Mutlugil, Çakal, Reckol, Can Gox, Rozz Kalliope, Jeff Redd, Kuty ve Ege yer alacak. Netd Müzik, KüçükÇiftlik Park ve İstanbul Life dergisi ortaklığında, URU ve Moko Yapım organizasyonu ve BtcTurk | PRO ana sponsorluğuyla gerçekleştirilecek olan #BtcTurkPRO Netd Festival’in biletleri passo’da!