Radarımıza takılanlar

HAZIRLAYAN: BARAN ALIŞKAN

YENİ GERÇEKLİĞİN FETHİ

Saatlerinizi ayarlayın, gözlüklerinizi takın ve salonunuzda uçuşan bir web sitesinde gezinmeye hazır olun. Üstelik basit bir göz hareketiyle sayfayı aşağı doğru kaydırabilirsiniz. Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC) bu yılki yıldızı Vision Pro, karma gerçeklik gözlüğü olarak tanımlanan, dijital ve fiziksel dünyaları bir araya getirmeyi başaracak bir teknolojik gelişme olarak yankılandı ve markanın ilk uzamsal bilgisayarı olarak tanıtıldı. Kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi tüm girdilerle kontrol edilebilen ve gerçek yaşam alanlarıyla entegre olarak kullanılabilen cihaz, sanal gerçekliği (VR) ve artırılmış gerçekliği (AR) bir arada sunacak. Böylece doğal olarak, yani zahmetsizce etkileşime girebildiğimiz ve yönetebildiğimiz bir teknolojiyle donatılmış olacağız. Fiziksel ve dijital dünyanın birleştiği yeni yaşam pratiklerinin eşiğinde durduğumuz bugünlerde, Steven Spielberg’in 2018 yapımı ‘Ready Player One’ filmini izlemenin (ya da tekrar izlemenin) vakti gelmiş olabilir. Endişelenmeyin ya da endişelenin, çünkü geleceğin nasıl geleceğini hep birlikte göreceğiz.