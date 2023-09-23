Radarımıza takılanlar

HAZIRLAYAN: BARAN ALIŞKAN
YENİ GERÇEKLİĞİN FETHİ
Saatlerinizi ayarlayın, gözlüklerinizi takın ve salonunuzda uçuşan bir web sitesinde gezinmeye hazır olun. Üstelik basit bir göz hareketiyle sayfayı aşağı doğru kaydırabilirsiniz. Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC) bu yılki yıldızı Vision Pro, karma gerçeklik gözlüğü olarak tanımlanan, dijital ve fiziksel dünyaları bir araya getirmeyi başaracak bir teknolojik gelişme olarak yankılandı ve markanın ilk uzamsal bilgisayarı olarak tanıtıldı. Kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi tüm girdilerle kontrol edilebilen ve gerçek yaşam alanlarıyla entegre olarak kullanılabilen cihaz, sanal gerçekliği (VR) ve artırılmış gerçekliği (AR) bir arada sunacak. Böylece doğal olarak, yani zahmetsizce etkileşime girebildiğimiz ve yönetebildiğimiz bir teknolojiyle donatılmış olacağız. Fiziksel ve dijital dünyanın birleştiği yeni yaşam pratiklerinin eşiğinde durduğumuz bugünlerde, Steven Spielberg’in 2018 yapımı ‘Ready Player One’ filmini izlemenin (ya da tekrar izlemenin) vakti gelmiş olabilir. Endişelenmeyin ya da endişelenin, çünkü geleceğin nasıl geleceğini hep birlikte göreceğiz.
BRAUN SILK-ÉPIL 9 FLEX
Plaj sezonunu ‘pürüzsüz’ geçirmek isteyenler için pratik ve etkili bir hayat kurtarıcıyla tanışma zamanı. İster tatilde ister evde kullanım imkanı tanıyan dünyanın ilk tam esnek başlıklı epilatörü Braun Silk-épil 9 Flex, dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilt sağlamak üzere tasarlandı. Aynı zamanda ıslak ya da kuru cilt üzerine uygulanabilmesi, ağdaya göre üç kat daha kısa tüyleri temizleyebilen epilatör başlığı, eksfoliasyon başlığı, kusursuz takip sağlayan ve kan akışını aktif hale getirme yeteneğine sahip masaj başlığıyla ihtiyaç listemizdeki yerini alıyor.
LOGITECH MX KEYS MİNİ
Modern zamanlarda, seyahatte bile çalışmak çok moda. Logitech’in Apple kullanıcılarına özel ürettiği MX Keys Mini, uzaktan ya da hibrit çalışanlar için kurtarıcı ve konforlu bir çalışma deneyimi vadediyor. Mac bilgisayarlarla tam uyumlu klavyeler, daha fazla rahatlığı ve minimalizmi birlikte sağlıyor. Yakınlık sensörü sayesinde arkadan aydınlatma özelliği devreye giren klavye, tam şarj durumunda 10 güne, arka plan ışığı kapalıyken ise 5 aya kadar kullanıma imkan tanıyan pile sahip. Bir işkoliği ofisten çıkarabilirsiniz ama ofisi ruhundan çıkaramazsınız, değil mi?
HUAWEI WATCH 4
Zamanın kıymetini bilenler için bir saat yalnızca aksesuar değildir. Bir akıllı saatten beklentileri yukarı taşıyan Huawei Watch 4, estetik tasarımının yanı sıra gelişmiş kullanıcı tasarımı, uzun pil ömrü ve diğer bağlantılı olduğu cihazlarla gerçek zamanlı senkronizasyon sağlıyor. Üstelik TruSleep 3.0 ile gelişmiş uyku izleme özelliği, TruSeen 5.0+ ile kalp atış hızı izleme ve solunum kontrolü özelliğiyle sağlık yönetiminize aktif olarak destek oluyor. Sporda, tatilde veya toplantıda sizi düşünen biri var ve bir bilek hareketi kadar yakın.