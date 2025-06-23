Rahat bir uçuş için elveda demeniz gerekenler: Uçakta tercih edilmemesi gereken 7 parça

Dar ve Sıkı Kıyafetler

Dar kot pantolonlar, vücudu saran elbiseler veya çok sıkı tişörtler, uçuş sırasında kan dolaşımınızı kısıtlayabilir. Özellikle uzun uçuşlarda, bu tür kıyafetler derin ven trombozu (DVT) riskini artırabilir. Bacaklarınızda ve ayaklarınızda şişme hissi yaratabilir, bu da rahatsız edici bir yolculuk geçirmenize neden olur. Hava basıncındaki değişiklikler vücudunuzun hafifçe şişmesine neden olacağından, bu tür kıyafetler daha da rahatsız edici hale gelebilir.