Rapçi 'Aishe' Tuğçe Ayşe Güler kimdir?

Müzik dünyasında "Aishe" mahlasıyla tanınan Tuğçe Ayşe Güler, genç yaşında hayata veda etti.

AİSHE NEDEN ÖLDÜ?

Talihsiz sanatçının kardeşinin iddialarına göre, her şey basit bir kulak enfeksiyonu ile başladı.

Enfeksiyonun ardından yüz felci geçiren genç rapçi, bir ameliyat operasyonu geçirdi. Ancak ameliyat sonrasında taburcu edilen Aishe'ye uygulanan kortizon tedavisinin, vücutta nadir görülen ve damar iltihabı olarak bilinen vasküliti tetiklediği öne sürüldü. Bu süreçten sonra genç kadının durumu hızla kötüye gitmeye başladı.

"4 GÜN BOYUNCA ABLAMA TEŞHİS KOYAMADILAR"

Kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı isyan dolu paylaşımda, "Tam 4 gün boyunca ablama teşhis koyamadılar ve hiçbir tedavi uygulamadılar. Durumu tamamen kritikleşince ancak yoğun bakıma kaldırıldı" ifadelerini kullanarak sağlık çalışanlarına ve hastane yönetimine sert tepki gösterdi.

RAPÇİ AİSHE (TUĞÇE AYŞE GÜLER) KİMDİR?

Müzik dünyasında Aishe adını kullanan Tuğçe Ayşe Güler, Türkçe rap ve alternatif R&B tarzında üretimler yapan genç bir şarkı yazarı ve bağımsız müzisyendir. Özellikle melankolik anlatımı, güçlü melodik rap tarzı ve derin içsel sorgulamalara odaklanan yaratıcı şarkı sözleriyle kısa sürede kendi sadık dinleyici kitlesini oluşturmayı başarmıştı.

Dijital müzik platformlarında yayınladığı ve her geçen gün daha fazla kişiye ulaşan çalışmaları arasında en çok öne çıkanlar şunlardır:

"Cennet"

"Sakince"

"Aşktan Bahset"

"İki Yüz"