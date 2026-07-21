R&B yıldızı Craig David Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü R&B yıldızı Craig David, 11 Ekim'de İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Müzik ve dansın birleşimi olan bu özel performans, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

David, 'TS5' adlı performansında DJ setinin başına geçerek kendi vokaliyle canlı performansı bir araya getiriyor. Konserde R&B, UK garage, hip-hop ve house ritimleri iç içe geçiyor.

İSTANBUL'DA UNUTULMAZ BİR GECEYE HAZIRLANIYOR

'7 Days', 'Fill Me In' ve 'Walking Away' gibi zamansız hit'lerin yanı sıra, modern sound'larla harmanlanmış sürpriz performanslar da gecenin öne çıkanları arasında yer alacak. TS5 konseptiyle dünyanın dört bir yanında kapalı gişe performanslara imza atan sanatçı, İstanbul'da unutulmaz bir geceye hazırlanıyor.

CRAIG DAVID KİMDİR?

1999 yılında yayımlanan ve eleştirmenler tarafından büyük övgü toplayan ilk albümü 'Born To Do It' ile müzik dünyasına adım atan Craig David, bu albümle yalnızca güçlü bir çıkış yapmakla kalmadı, aynı zamanda kendine özgü Britanya sound'unu tüm dünyaya kabul ettirdi. UK garage akımını underground'dan ana akıma taşıyan David, bir dönemin en belirleyici seslerinden biri haline geldi.

Kariyeri boyunca Sting, Kano, Diplo ve KSI gibi isimlerle iş birliklerine imza atan sanatçı; Michael Jackson ve Beyoncé gibi efsanelerin de takdirini kazandı.14 BRIT Awards adaylığı, 2 Grammy Awards adaylığı, 4 MOBO Awards ödülü ve 3 Ivor Novello Awards ile taçlanan kariyerine, Britanya İmparatorluk Nişanı (MBE) de eklenmiş durumda.

Bugüne kadar 25 UK Top 40 single (16'sı Top 10), 9 UK Top 40 albüm (5'i Top 10) ve dünya genelinde 5 milyarı aşkın dinlenme elde eden Craig David, sahnedeki enerjisini DJ setleriyle birleştirdiği TS5 konseptiyle de başarı elde etti.