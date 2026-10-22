Recep İvedik 8 için ilk fragman paylaşılırken yapımın yayınlanacağı platform da belli oldu. Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği karakterin yeni macerasının iki bölümden oluşacağı duyuruldu. Serinin ilk filmi “Veresiye” adıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 8 nereden izlenir, hangi platformda yayınlanacak? Detaylar...

RECEP İVEDİK 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik 8'in yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yeni filme ilişkin ilk tanıtımın paylaşılmasıyla birlikte yapımın izleyiciyle buluşacağı tarih merak konusu oldu. Disney+ Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, filmin iki bölümlük yeni bir macera olarak hazırlandığı belirtildi.

FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni yapımın ilk bölümünün “Veresiye” adıyla duyurulmasıyla birlikte ikinci bölüme ilişkin ayrıntılar da merak edilmeye başlandı. Bununla birlikte, ikinci bölümün adı ve yayın takvimi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Recep İvedik 8'in yayın tarihinin önümüzdeki dönemde duyurulması beklenirken, filmin çıkış tarihiyle ilgili kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.