Rüya Gibi dizisi final mi yapacak? Rüya Gibi dizisi bitiyor mu? Rüya Gibi'nin yayın tarihi mi değişti?

Rüya Gibi dizisi final yapacak mı?

Rüya Gibi dizisinin final yapacağına dair Show TV veya yapım şirketi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada ve bazı kulis kaynaklarında dolaşan erken final iddiaları, reytinglerin zaman zaman orta seviyede seyretmesiyle ortaya çıktı.