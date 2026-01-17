Rüya Gibi dizisi final mi yapacak? Rüya Gibi dizisi bitiyor mu? Rüya Gibi'nin yayın tarihi mi değişti?
Show TV’de yayınlanan Rüya Gibi dizisi bitiyor mu? İzleyicileri endişelendiren final iddialarına yanıt, yayın günü değişikliğiyle geldi. Salı günü yayınlanan dizi, 25 Ocak itibarıyla yeni gününde ekranlara gelecek.
SHOW TV'nin, yapımını; TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı Rüya Gibi dizisi, yayın hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor...
Ancak son haftalarda dizinin reytinglerinde yaşanan dalgalanmalar, “Rüya Gibi final mi yapıyor?” sorusunu gündeme getirdi. Dizinin hayranları, yapımdan gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor.
Yayın tarihi değişti
'Rüya Gibi' 25 Ocak'tan itibaren pazar günleri izleyicilerle buluşmaya devam edecek.
Rüya Gibi dizisi final yapacak mı?
Rüya Gibi dizisinin final yapacağına dair Show TV veya yapım şirketi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada ve bazı kulis kaynaklarında dolaşan erken final iddiaları, reytinglerin zaman zaman orta seviyede seyretmesiyle ortaya çıktı.