'Rüya Gibi'nin 3. bölümünden yeni fragman yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı, izleyicilerin severek izlediği 'Rüya Gibi'nin üçüncü bölümünden yeni tanıtım yayınlandı.

İşte 'Rüya Gibi'nin 3'üncü bölüm 2'nci tanıtımı...

Yayınlanan tanıtımda, Emir'in tehlikeli teklifini kabul etmek zorunda kalan Aydan, lüks ama bir o kadar da karanlık bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Emir'in, "Sen artık bir patroniçesin" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Aydan ve Çido'nun köklü değişimi öne çıkıyor.

Aydan ve Çido'nun üstlendikleri görev merak uyandırırken tanıtıma Efe'nin sözleri damga vuruyor.