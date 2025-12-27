'Rüya Gibi'nin 5. bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'nin yeni tanıtımı izleyicilerle buluştu. Efe’nin, Çiğdem’e güvenmek istediğini ilk kez dile getirdiği tanıtımda Emir’i gören Tarık’ın planı büyük merak uyandırıyor...
SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'den yeni tanıtım izleyicilerle buluştu.
'Rüya Gibi'nin 5. Bölüm 2. Tanıtımı...
'RÜYA GİBİ' 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aydan, Çido ve Fiko’yu yeni bir mücadelenin beklediği bölümde Hayriye, Çiğdem’in peşine düşerken Aydan’ı kıskanan Tarık gizlice Hanımeli Kuaför’e giriyor.
