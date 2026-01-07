Rüya Gibi'nin 7. bölümünden fragman yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını; TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam 6. bölümüyle izleyicilerle buluştu.

RÜYA GİBİ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Selim Demirdelen’in, senaryosunu ise Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in beraber üstlendiği Rüya Gibi’nin kadrosunda Seda Bakan (Aydan), Uğur Güneş (Emir), Ahsen Eroğlu (Çiğdem), Emre Bey (Efe), Şebnem Bozoklu (Fikriye), Celil Nalçakan (Tarık), Seda Akman (Pelin), Burcu Kirman (Yasemin), Yağmur Özbasmacı (Sevda), Yeliz Korkmaz (Sezen), Deniz Altan (Zeynep), Toprak Kahraman (Aras), Alper Kut (Boris), Furkan Murat Uğur (Mete), Ferzan Hekimoğlu (Merve), Aslıhan Çelik (Ela), Taylan Güldere (Okan), Selçuk Borak (Salim), Alya Şahinler (Alya), Gökberk Demirci (Bora) ve Devrim Yakut (Hayriye), Menderes Samancılar (Muhittin) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya Gibi'nin 6. bölümünde; kuaföre gelen Efe, Aydan, Çido ve Fiko'yu köşeye sıkıştı. Tarık'ın darp aldığını ve Emir'in arabasını nerelerde gördüğünü söyleyen Efe, Aydan'dan bir cevap bekledi. Köşeye sıkışan üçlü, kuaföre gelen Emir'i görünce şoke oldu.

Rüya Gibi'nin 7. bölümünden ilk fragman yayınlandı...

Sarsıcı bölümüyle çok konuşulacak 'Rüya Gibi', salı akşam saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana geliyor.