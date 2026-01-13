Rüya Gibi'nin 7. bölümünden iki fragman yayınlandı

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen’in oturduğu 'Rüya Gibi' dizisi; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu ve Emre Bey gibi güçlü isimleri buluşturuyor.

Dizi; kendi halinde bir hayat süren Aydan'ın, gizemli iş insanı Emir ile tanıştıktan sonra lüks bir güzellik imparatorluğunun başına geçerek değişen hayatını merkezine alıyor.

Bu akşam yayınlanacak 'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden iki fragman yayınlandı.

İşte 'Rüya Gibi'nin 7. Bölüm 1. fragmanı...

ÇİĞDEM VE EFE'NİN YAŞADIĞI SÜRPRİZ GELİŞMELER

Yeni bölümde Çiğdem ve Efe'nin yaşadığı sürpriz gelişmeler seyirciyi bekliyor. Ela’nın kazası nedeniyle emniyette bir araya gelen ikilinin yayınlanan fragman sahnesindeki yakınlaşması, en dikkat çeken anlardan biri oldu.

'Rüya Gibi'nin 7. Bölüm 2. fragmanı...

"HAYATIN KIYMETLİ"

Yayınlanan ikinci ön izlemede, Aydan ve Emir’in samimi halleri göze çarpıyor. İkilinin yeni bölümde yaşayacakları şimdiden merak konusu olurken; Aydan'ın Emir'e söylediği, "Hayatın kıymetli." sözleri fragmana damgasını vuruyor.

'Rüya Gibi'nin yeni bölümü bu akşam 20.00'de SHOW TV'de yayınlanacak.