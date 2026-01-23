Rüya Gibi'nin 8'inci bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen’in oturduğu 'Rüya Gibi' dizisi; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu ve Emre Bey gibi güçlü isimleri buluşturuyor.

Dizi; kendi halinde bir hayat süren Aydan'ın, gizemli iş insanı Emir ile tanıştıktan sonra lüks bir güzellik imparatorluğunun başına geçerek değişen hayatını merkezine alıyor.

Pazar akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'nin 8'inci bölümünden dikkat çeken bir ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu.

'Rüya Gibi' 8'inci bölüm fragmanı...