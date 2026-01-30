Rüya Gibi'nin 9'uncu bölümünden fragman yayınlandı
SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Rüya Gibi'nin 9'uncu bölümünden bir ön izleme sahnesi, izleyicilerle buluştu...
SHOW TV ekranlarında yayınlanan, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği; başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı pazar akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'nin 9'uncu bölümünden dikkat çeken bir ön izleme sahnesi izleyicilerle buluştu.
İşte 'Rüya Gibi'nin 9'uncu bölüm fragman...