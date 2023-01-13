Rüyanda Görürsün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yayın tarihi belli oldu

Dijital yayın platformu Prime Video, ilk yerli Amazon Original içeriği Rüyanda Görürsün'ü üyeleriyle buluşturuyor.Yapımcılığını No4 Yapım’ın üstlendiği, Umut Açıkalın ve Serhat Solmaz’ın kaleminden, Rüyanda Görürsün, 3 Şubat'ta yayınlanacak. Rüyanda Görürsün filmi konusu, oyuncu kadrosuna yakından bakalım...

Rüyanda Görürsün filmi konusu nedir?

Filmin paylaşılan konusu şöyle:

Film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin'i bir rüyada buluşturuyor. Güce, başarıya ve lüks yaşama değer veren iş insanı Engin, hayatta her istediğini elde ederken orta sınıf bir ailenin kızı olan naif, hayalperest ve güçlü Pelin onu olduğu gibi kabul edecek beyaz atlı prensini beklemesi gerektiğine inanıyor. İkilinin yolları bir partide kesişiyor ve ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada buluyorlar. Önceleri birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin bu kabustan uyanmak için türlü yollar denerken, yaşadıklarının etkisiyle giderek birbirine bağlanıyor. Tam kabusları aile oldukları ve sonsuza dek sürmesini istedikleri bir rüyaya dönüşecekken eski hayatlarında, birbirlerinden uzak iki aşık olarak uyanıyorlar. Artık aşklarını rüya gibi bir hikayeye dönüştürme yolunda kaderleri kendi ellerinde.

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Rüyanda Görürsün filmi oyuncuları

Yönetmenliğini Cemal Alpan’ın üstlendiği filmin senaryosunu Serhat Solmaz ve Umut Açıkalın'ın kaleme alırken yapımcılığını ise No4 Yapım üstlenecek. Rüyanda Görürsün filmi oyuncu kadrosunda ise;