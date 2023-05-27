Saç kurutma makinesinin daha önce duymadığınız 9 gizli işlevi

Saç kurutma makinesi günlük bakımda en çok kullanılan araçlardan biri. İyi bir saç kurutma makinesi ıslak saçınızın çabuk kurumasını sağlayabilir ya da şekil vermenize yardımcı olabilir. Ancak sahip olduğu ve sizin farkında olmayabileceğiniz birçok "gizli işlevi" de bulunuyor. Öyleyse bir göz atalım!

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİN BİLİNMEYEN 9 KULLANIŞLI İŞLEVİ

1. Buzdolabı donunun giderilmesi



Soğuk hava nedeniyle, donu eritmek normalde kolay değildir. Saç kurutma makinesinden gelen sıcak havayı kullanmak, buzu eritip suya dönüştürmenin uygun bir yoludur.

2. Yumuşayan kurabiyelerin yeniden çıtır olması

Kurabiyeler orijinal çıtır dokularını kaybedebilir. Onları canlandırmak için, kurabiyelerin üzerine bir süre saç kurutma makinesi ile sıcak hava üfleyin ve soğuduklarında çıtır çıtır olduğunu göreceksiniz.

3. Giysilerdeki küf kokularının giderilmesi

Yağmurlu günlerde giysiler ıslak olduğu için kokabilir. Saç kurutma makinesi, küf kokusunu giysilerden hızla çıkarabilir. Bu, özellikle dışarı çıkmak için aceleniz olduğunda veya giysilerinizin koktuğunu fark ettiğinizde herhangi bir parfüm kullanımının bunu gizlemede başarısız olduğu durumlarda faydalıdır.

4. Klavye tozunun çıkarılması

Bilgisayarınız kapalıyken, toz veya saç parçacıklarını dışarı üflemek için klavyenin gizli boşluklarının olduğu yere saç kurutma makinesi kullanarak üfleyin.

5. Nemli ayakkabıları çabuk kurutmak

Ayaklarında terlemeye yatkın olan kişiler, ayakkabılarında oluşan nem nedeniyle mantar ve bakteri üremesine ortam oluşturacaktır. Bu durumda, insanlar herhangi bir bakteri ve mantarı öldürmek ve ayrıca ayakkabıları kurutarak daha rahat ve daha sağlıklı giymelerini sağlamak için saç kurutma makinesi kullanabilirler.

6. Sıkıştırılmış vidaları çıkarmak için bir yardımcı

Genişletmek için bir vidaya sıcak hava verin. Soğuduktan sonra vida kolayca çıkarılabilir.

7. Banyo aynasının buğusunu giderme

Ilık veya sıcak duş alındığında banyo aynası su buharı ile kaplanır. Bir saç kurutma makinesi tutun ve su buğu hemen iz bırakmadan kaybolacaktır.

8. Çift taraflı yapışkanı sağlamlaştırma

Çift taraflı yapışkanın uygulanacağı duvarı ısıtmak için bir saç kurutma makinesi kullanın; dokunulamayacak kadar sıcak olduğundan emin olun ve ardından yapıştırıcıyı hızla duvara yapıştırın. Bu yöntem, kancanın yaklaşık 2,5 kg'lık bir ağırlığı duvardan düşmeden taşımasını sağlayacaktır.

9. Yüzünüzü temizlerken gözenekleri açmak.

Yüzünüzü yıkamadan önce, biraz uzakta bir saç kurutma makinesi kullanın ve gözenekleri daha iyi temizlemek için cilde kısa bir süre ısı vererek gözeneklerinizi açabilirsiniz.