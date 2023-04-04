Sağlıklı çocuk anne karnında belli olur: Hamilelik döneminde su tüketiminin faydaları

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Su tüketmek her yaş grubu için önem taşıyan bir konudur. Eminiz ki siz de su içmenin ne kadar gerekli olduğu hususunda pek çok bilgiyle karşılaşmışsınızdır. Çocuklar ve yetişkinler gibi hamilelik süreci içerisindeki kadınların da su ile arasının iyi olması gerekir. Su tüketimi anne karnındaki bebeğin gelişimini olumlu yönde etkiler. Suyun yeterli miktarda tüketilmesi kadar kalitesine de dikkat etmek lazımdır.

Su Tüketmek Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Gündelik olarak belirli miktarda su tüketmeniz gerektiğini biliyor olmalısınız. İçilen suyun vücutta ne gibi faaliyetleri desteklediğini bilmeniz size su tüketme alışkanlığı kazandırmayı sağlayabilir. Söz konusu faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Tüm dokuların ve organların düzenli bir biçimde çalışmasına yardımcı olur.

Hipertansiyonun ve kabızlığın giderilmesini destek verir.

Baş ağrısını azalmasına katkıda bulunabilir.

Böbreklerin çalışmasına destek sağlayabilir.

İdrar yolları enfeksiyonunun azalmasına destekte bulunabilir.Cildin sertleşme ve kuruma ihtimalini azaltır.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Ruh halini olumlu yönde etkiler.

Hayatın önemli bir parçası olan suyu gün içinde yeteri kadar tüketmeniz gerekir. Günlük ne kadar su içmeniz gerektiğini basit bir şekilde öğrenebilirsiniz. 1 kiloya yaklaşık olarak 35 ml su içmeniz gerektiğini göz önüne alarak gereken hesaplamayı yapabilirsiniz. Hızlı ve kolayca su içmek için de ergonomik boyutlarda olan Nestlé Pure Life 0.5 L tercih edebilirsiniz.

Hamileler için Su Tüketmenin Yararları Nelerdir?

Gebelik sıra dışı bir durumdur ve bu süreç sona erene dek beslenme alışkanlıklarında birtakım farklı alışkanlıkların kazanılması gerekir. Tüketilen yiyecekler kadar içecekler de özenle seçilmelidir. Sıvı olarak suya ağırlık vermek hamileliğin istenilen şekilde geçmesine destek olacaktır.

Gebeliğin vücutta sıvı gereksinimini artırdığını söylemek yanlış olmaz. Bu hassas dönem boyunca sıvı ihtiyacının mutlaka suyla giderilmesi gerekir. Hamilelik serüveninizde su tüketmenin size sağlayacağı avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Hamilelikte baş gösteren hemoroid ve kabızlık gibi sindirim problemlerinin önüne geçmeye katkı sağlayabilir.

Bu dönemde görülen rahim kasılmalarının azaltılmasına destekte bulunabilir.

El, yüz, karın gibi bölgelerde meydana gelen çatlak riskinin azalmasına yardımcı olabilir.

Ciltte parlak bir görünüm oluşmasını destekler.Vücuttaki ödemin azalmasına

Mide bulantılarına ve mide sorunlarına rahatlamanıza yardımcı olur.

Vücudun sıvı dengesinin muhafaza edilmesini sağlar.

Nestlé Pure Life ile Hamilelik Sürecinizde Hem Bebeğinize Hem de Kendinize Bir İyilik Yapın!

Gebelik serüveninizde doktorunuzun tavsiye ettiği miktarda su tüketimi sağlamanız büyük bir önem taşır. Ancak suyun miktarı kadar kalitesine de mümkün mertebe özen göstermeniz gerekir. Büyüyen ve gelişen bebeğiniz içtiğiniz sudan en iyi biçimde faydalanmalıdır. Suyunuzun şeffaflığı, kokusuz ve renksiz olması kalitesini belirleyen temel özellikler arasında yer alır. Bulanık, kötü kokulu ve renkli su içiminden kesinlikle kaçınmalısınız. Çünkü bu tür suların size ve bebeğinize yarardan çok zararı olabilir.

Hem berrak hem renksiz hem de yumuşak içimli su ihtiyacınızı, uzun vadeli olarak Nestlé Pure Life 15 L ile karşılamanız mümkün. İmalat aşamalarında gereken testlere ve kontrollere tabi tutulan Pure Life 8.22 pH değerine sahip oluşuyla dikkat çeker. Bu da söz konusu suyu gönül rahatlığıyla tüketebileceğinizi gösterir. Hamilelik süresi boyunca kendinize ve bebeğinize gereken özeni göstermek için Pure Life suyu tercih edin. Üstelik yalnızca gebelik serüveninizde değil sonrasında da Nestlé Pure Life suyu tüketmeye devam ederek kendinize bir iyilik yapabilirsiniz.