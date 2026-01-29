Sahipsizler 47. bölüm fragmanı yayınlandı

HAZAR VE BADE'NİN PLANLARI BOZULUYOR

Doktorun altı haftalık hamilelik haberi ailede sevinçle karşılanırken, Devran ve bebekten kurtulmayı hedefleyen Hazar ile Bade'nin planları bozulur. Bu yeni durum, ikili arasındaki gerginliği bir krize dönüştürür.