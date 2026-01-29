Sahipsizler 47. bölüm fragmanı yayınlandı
Star TV’nin sevilen yapımı Sahipsizler, 47. bölüm tanıtımını paylaştı. Son olayların ardından dengelerin nasıl değişeceğini sorgulayan izleyiciler, yayınlanan fragmanda hikâyede neler olacağına dair ipuçlarını arıyor.
Ekranların sevilen dizisi Sahipsizler, 47. bölümün ilk fragmanını yayınladı. Hazal Subaşı ve Berkay Ateş’in yer aldığı hikâyede, son yaşananların ardından neler olacağı merak ediliyor. Yayınlanan yeni tanıtım, dizinin gelecek bölümüne dair ipuçları verirken karakterlerin kaderine dair de bir yol çiziyor.
SAHİPSİZLER 47. BÖLÜM FRAGMANI
Mardin’deki trajediden sonra İstanbul’a gelen kardeşler, bir yandan geçmişle yüzleşirken bir yandan da aralarındaki bağı koparmaya çalışanlara karşı direniyor.
SAHİPSZİLER 46. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aniden rahatsızlanan Azize, Devran’ın müdahalesiyle hastaneye ulaştırılır. Bebeğini kaybetme endişesi yaşayan Azize'nin duyduğu kalp atışları bir umut olurken, bu gelişme Alaz ailesinin tüm dengelerini değiştirir.
HAZAR VE BADE'NİN PLANLARI BOZULUYOR
Doktorun altı haftalık hamilelik haberi ailede sevinçle karşılanırken, Devran ve bebekten kurtulmayı hedefleyen Hazar ile Bade'nin planları bozulur. Bu yeni durum, ikili arasındaki gerginliği bir krize dönüştürür.