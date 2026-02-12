Sahipsizler dizisi için final kararı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cem Karcı’nın yaratıcı yönetmenliğinde, Enes Kartal’ın rejisiyle ekrana gelen dizi Sahipsizler, 51. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Kalabalık ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, İstanbul’un zorlu şartlarında hayata tutunmaya çalışan altı kardeşin hikayesini odağına alıyordu.





SAHİPSİZLER DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?



Star TV’nin OGM Pictures imzalı dizisi Sahipsizler, iki sezondur devam eden ekran yolculuğuna nokta koymaya hazırlanıyor. Reytinglerde istikrarlı bir grafik çizmesine ve kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmesine rağmen yapım, yüksek prodüksiyon maliyetleri nedeniyle final kararı aldı. Bölüm başına düşen maliyetlerin karşılanamaması ve bütçe dengesinin korunamaması, projenin erken vedasına gerekçe gösterildi.



SAHİPSİZLER'İN SON BÖLÜMÜNDE (48. BÖLÜM) NELER YAŞANMIŞTI?



Dizinin yayınlanan son bölümünde olaylar geri dönülemez bir noktaya ulaştı. Doğmamış bebeği üzerinden yapılan planı öğrenen Azize, Devran’a olan tüm güvenini kaybederek ailesini de yanına alıp konağı terk etti. Karısının gidişiyle köşeye sıkışan Devran bir çıkış yolu ararken, duruma müdahale eden Pervin intikam rotasını Melis’e çevirdi. Azize’yi en hassas noktasından vurmayı hedefleyen Pervin, ekonomik darboğazdaki Haşmetler ailesine reddedemeyecekleri bir teklif sunarak Melis’i Hazar’a istemeye karar verdi.



DEVRAN VE HAYDAR'IN YÜZLEŞMESİ



Tüm bu gerilimin ortasında kan davasını kökten bitirmeyi amaçlayan Devran, Haydar ile yüzleşmek üzere harekete geçti. Ancak Hazar’ın kurduğu manipülasyon ağı meyvesini vermiş; Haydar, Devran’ın barış için değil kendisini öldürmek için geldiğine ikna edilmişti. Devran, barış umuduyla gittiği görüşmede aslında ölümcül bir tuzağa doğru adım adım ilerlediğinin farkında değildi.



