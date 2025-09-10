Sahipsizler ne zaman başlıyor? 10 Eylül Sahipsizler yeni bölüm bu akşam var mı?

Başrollerini Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Kaan Mirac Sezen, Reha Özcan ve Sacide Taşaner gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizinin sevenleri, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. "Sahipsizler bu hafta yayında olacak mı?" sorusu, dizinin hayranları arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI?

Sahipsizler yeni sezon 10 Eylül (bugün) yayınlanacak yeni bölümle başlıyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

SAHİPSİZLER YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, yeni sezona büyük dramatik gelişmelerle başlıyor. Mahallenin üç tabutun gölgesinde yasa boğulduğu bir zamanda, Devran mucizevi bir şekilde komadan uyanır. Ancak eve dönüşü, onun için büyük bir yıkım olur: Kardeşi Cemo tekerlekli sandalyeye mahkûm kalmış, babası Cevdet ise vefat etmiştir. Yaşadığı şokla eski hayatından eser kalmayan Devran'ı, intikam ateşi sarmıştır.

İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Devran'a karşı, Azize umut ışığı olur. Devran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan Azize, ona "yeni bir hayat" kurması için çağrıda bulunur. Öte yandan, yaşanan tüm olaylardan Devran ve Azize'yi sorumlu tutan Haşmet ve ailesi, ikilinin bir an önce mahalleden ayrılmasını istemektedir.

Devran, tüm bu zorluklara rağmen ailesini yeniden ayağa kaldırmaya kararlıyken, Cevdet'in yıllar önce yazdığı vasiyetin açılması beklenmektedir. Vasiyetin içeriği, tüm karakterlerin geleceğini yeniden şekillendirebilecek önemli sırlar barındırıyor. Gözler şimdi, yaşanacak yeni gelişmeler ve vasiyetin açıklanacağı o kritik ana çevrilmiş durumda.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pervin engellemeye çalışsa da, Azize ile Devran’ın düğününü yapmak için başta Cevdet olmak üzere herkes seferber olur. Kardeşler bu heyecana ortak olurken, her birinin hayatında onları mutlu edecek gelişmeler yaşanır. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen Meryem, bunun bedelini ödetmek için büyük bir hınç duyar.

Hamiyet’in onu gözden çıkardığını düşünen Yavuz, bu durumun nedeni olarak gördüğü Devran’a çok öfkelidir. Geçmişten bugüne Vahap yüzünden büyük acılar çektiğini düşünen Fırat, intikamını almak için bir plan hazırlar. Azize, Devran ve kardeşler en mutlu günlerini gönüllerince yaşarken, başlarına geleceklerden habersizdir.