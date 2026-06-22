Sahra Işık'ın eski eşi İdris Aybirdi kimdir?

Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Sahra Işık’ın eski eşi İdris Aybirdi, sosyal medya gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

SAHRA IŞIK'IN ESKİ EŞİ İDRİS AYBİRDİ KİMDİR?

İdris Aybirdi, Türkiye’de girişimcilik alanında faaliyet gösteren iş insanları arasında yer almaktadır. Özellikle kurucuları arasında bulunduğu Perotti markasıyla tanınan Aybirdi, ticaret hayatında dikkat çeken isimlerden biri olarak bilinmektedir.

İş yaşamına aile şirketi bünyesinde adım atan Aybirdi, babası Salih Aybirdi ile birlikte yürüttüğü ticari faaliyetlerle sektör içerisinde tanınırlık kazandı. Ev yaşam ürünleri alanında faaliyet gösteren marka aracılığıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli pazarlarda faaliyet gösterdiği bilinmektedir.

Son dönemde ise adı, eski eşi Sahra Işık’ın kamuoyuna yansıyan açıklamaları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Açıklamaların ardından sosyal medyada ve arama motorlarında İdris Aybirdi hakkında yapılan araştırmalarda önemli bir artış yaşandı.

İDRİS AYBİRDİ KAÇ YAŞINDA?

İdris Aybirdi’nin yaşıyla ilgili kamuoyuna açık ve doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

İDRİS AYBİRDİ NERELİ?

İdris Aybirdi’nin memleketine ilişkin de kamuoyuna açık net bir bilgi bulunmamaktadır.

İDRİS AYBİRDİ NE İŞ YAPIYOR?

İdris Aybirdi, girişimci ve iş insanı kimliğiyle bilinmektedir. Özellikle ev yaşam ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Perotti markasının kurucuları arasında yer almasıyla tanınmaktadır.

Perotti markası, 6 Mart 2009 tarihinde İstanbul İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde Salih Aybirdi ve İdris Aybirdi tarafından kuruldu. Şirket, faaliyetlerine ev yaşam ürünleri alanında başladı ve özellikle plastik mutfak ile banyo ürünleri kategorilerinde ürün geliştirdi.

Zaman içerisinde büyüyen marka, yalnızca Türkiye pazarında değil, uluslararası pazarda da faaliyet göstermeye başladı. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken şirket, ev gereçleri sektöründe bilinen markalar arasında yer aldı.

İdris Aybirdi’nin iş dünyasındaki tanınırlığı da büyük ölçüde bu girişimcilik faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Kamuoyuna açık bilgiler doğrultusunda Aybirdi’nin kariyerinin merkezinde ticaret, marka yönetimi ve girişimcilik çalışmaları bulunmaktadır.