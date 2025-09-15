Sahtekârlar dizisinde Hilal Altınbilek’in rolünün ismi değişti

Sema Ergenekon’un yazdığı, Ali Bilgin’in yöneteceği “Sahtekârlar” dizisinin okuma provası bugün yapıldı.

Ay Yapım imzalı dizide başrol oyuncusu Hilal Altınbilek’in hayat vereceği rolün adı değişti. Sema Ergenekon’un başta “Reyhan” olarak yazdığı karakterin adı isim piştisinden dolayı değişti.

ROLÜN YENİ ADI 'ASYA' OLDU

Şu anda iki hem “Çarpıntı”da Sibel Taşçıoğlu’nun, hem de “Veliaht”ta Serra Arıtürk’ün karakter adı “Reyhan”… Bu nedenle karakterde isim değişikliğine gidildi ve rolün yeni adı “Asya” oldu.