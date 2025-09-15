Sahtekârlar dizisinde Hilal Altınbilek’in rolünün ismi değişti
Ay Yapım imzalı 'Sahtekârlar' dizisinin merakla beklenen başrolü Hilal Altınbilek, canlandıracağı karakterin adının değiştiği haberiyle gündeme geldi.
Sema Ergenekon’un yazdığı, Ali Bilgin’in yöneteceği “Sahtekârlar” dizisinin okuma provası bugün yapıldı.
Ay Yapım imzalı dizide başrol oyuncusu Hilal Altınbilek’in hayat vereceği rolün adı değişti. Sema Ergenekon’un başta “Reyhan” olarak yazdığı karakterin adı isim piştisinden dolayı değişti.
ROLÜN YENİ ADI 'ASYA' OLDU
Şu anda iki hem “Çarpıntı”da Sibel Taşçıoğlu’nun, hem de “Veliaht”ta Serra Arıtürk’ün karakter adı “Reyhan”… Bu nedenle karakterde isim değişikliğine gidildi ve rolün yeni adı “Asya” oldu.