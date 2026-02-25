Sahtekarlar dizisinin final tarihi kesinleşti

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı 'Sahtekarlar', reytinglerdeki düşüş nedeniyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başrollerini Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı yapımın, kulislerden sızan bilgilere göre 22. bölümüyle final yapması planlanıyor.





SAHTEKARLAR DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?



Normal şartlarda pazar akşamları yayınlanan dizinin final bölümünün, bu haftaya özel bir değişiklikle cumartesi günü izleyiciyle buluşacağı konuşuluyor.





SAHTEKARLAR'IN KONUSU NEDİR?



Sema Ergenekon’un kaleme aldığı hikaye, yasaların gri bölgelerinde dolaşan bir baba-oğul ile hayatta kalmak için kuralları yıkan bir kadının yollarını kesiştiriyor. Saygın bir avukat olan Kadir (Haluk Bilginer) ve oğlu Ertan'ın (Burak Deniz) yolu, ailesine bakabilmek için tehlikeli oyunlara girişen usta sahtekâr Asya (Hilal Altınbilek) ile birleşiyor.

"Bu hikayede herkes sahtekar" sloganıyla yola çıkan yapım, bu beklenmedik karşılaşmanın ardından karakterlerin içine düştüğü riskli olaylar silsilesini ve etik sınırların zorlandığı bir hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor.