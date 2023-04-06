Sakallı bir erkeği öpmeden önce iki kez düşünmelisiniz

Bir dermatolog, sakallı erkekleri öpmeden önce 'iki kez düşünmenin' önemini ortaya çıkardı - özellikle de onların bakım rutinlerini bilmiyorsanız.

Dermatolog Doktoru olarak bilinen Muneeb Shah, sakalların 'bir ton bakteri içerdiği' konusunda uyarıda bulundu ve bu bakteri yakınlaşma sırasında bulaşabilir. "Onlara sürttüğünüzde deride impetigo gibi enfeksiyonlara yol açabilecek küçük kesikler oluşturuyorlar" dedi. Daha sonra sorunu kaynağında durdurmaya yardımcı olmak için erkeklerden 'sakallarını temizlemeleri' için yalvardı.

Bu uyarı, genç bir kadının acı verici döküntü videosunu izledikten sonra yapıldı. Genç sarışın yaşadığı olayı videoya aldı:"O zamanlar bunun iyi bir fikir olduğunu düşünerek sakallı bir adamı öptüm" başlığını attı. Daha sonra kırmızı, çizik çenesinin birkaç gün içinde giderek daha fazla enfekte hale geldiğinin resimlerini gösterdi - öyle ki kızgın izlerle kaplıydı. Video, doktorun takipçilerini şaşkına çevirdi.

Bir kadın, "Sakallı bir kocam var ama her zaman sakalını temizliyor. Bunun olabileceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

Bir kadın, "Sakallı bir adamı bir kez öptüğümde alerjik reaksiyon gösterdim - görünüşe göre adam bizim randevumuzdan önce kedisiyle oynuyormuş" dedi. Bunu ilk buluşmadan sonra yaşadım. Haftalarca kabardı ve soyuldu,' diye ekledi bir başkası.

Kadının videosu dokuz milyondan fazla izlendi.

İmpetigo nedir?

İmpetigo, bakterilerinin neden olduğu bakteriyel bir deri enfeksiyonudur. Genellikle 'okul yaraları' olarak bilinir çünkü vakaların çoğu okul çağındaki çocuklarda görülür. Bununla birlikte, bebekleri, yetişkinleri ve ergenleri de etkileyebilir.

İmpetigo, kabarcıklı ve kabuklu olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar. Kabarcıklı impetigoda, kabarcıklar daha önce normal cilt üzerinde ortaya çıkar ve boyut ve sayı olarak hızla büyür. Kabarcıklar hızla patlar ve kenarlarında kahverengi bir kabuk bulunan hafif nemli veya sırlı alanlar bırakır. Noktalar açıldıktan sonra bile genişler ve birkaç santimetre genişliğinde olabilir. Halka şeklindeki desenler üretmek için bazen merkezde temizlenirler. Genellikle ağrılı değildirler, ancak kaşıntılı olabilirler.

Kabuklu impetigo kalın, yumuşak sarı bir kabuğa sahiptir. Bu kabuğun altında nemli kırmızı bir alan var. Kabuklu impetigo lekeleri yavaş büyür ve her zaman tamamen gelişmiş kabarcıklı impetigo noktalarından daha küçüktür. Genellikle ağrılı değildirler, ancak kaşıntılı olabilirler.

İmpetigo, özellikle kaşıntılı olanlar olmak üzere diğer cilt koşullarının üzerinde oluşabilir. Cilt çizildiğinde, enfeksiyon kırık deriden girebilir. Bu durumlardan bazıları atopik dermatit (egzama), uyuz, böcek ısırıkları ve saç bitidir. Enfeksiyonun ne kadar kötü olduğuna bağlı olarak, doktorunuz ciddi vakalarda antibiyotik merhem veya oral antibiyotik kullanılmasını önerebilir.