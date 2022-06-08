Salonumuz yaz sıcaklarına hazır mı?

Dünyanın iklimi giderek ısınırken evlerimizde yaz sıcakları ile boğuşmak da giderek zorlaşıyor. Bu yaz nasıl boğucu sıcaklarla karşılaşacağımızı düşünmek bile korkutucu olabilir. Hatta Columbia Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, giderek ısınan iklimde, artan hava sıcaklıklarının nem ile birleşmesinin, insan sağlığı üzerinde çok olumsuz etkiler yaratacağı uyarısı da yapılıyor. Bu araştırmaya göre Türkiye’de de pek çok bölge yüksek sıcaklık ve nem konusunda, riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Dünyayı bekleyen bu kabustan korunmak içinse elimizdeki en uygun seçenek, evlerimizde sağlıklı ve konforlu bir iklimlendirme yapmak. Bunun içinde farklı özelliklere sahip klima ve hatta vantilatör gibi ürünleri kullanacağız ancak öncesinde dikkatli bir planlama yapmalıyız.

Seçeceğimiz klima için, kullanılacağı odanın toplam alanını m2 cinsinden hesaplayıp 2.2 katsayısına bölmelisiniz. Ardından, elde ettiğiniz rakamı da 1000 ile çarpmalısınız. Bu işlemden çıkacak sonuç, BTU cinsinden, ihtiyacınız olan klimanın kapasitesini verecek.

Örneğin, 6 m x 5 m boyutlarında bir odanız olduğunu düşünelim. Ve bu odayı klima ile soğutmak istiyorsanız, 6 x 5 = 30 m2 alan bilgisine ulaşacaksınız.

30 / 2.2 = 13.6 katsayısına ulaşacaksınız. Bu rakamı da 1000 ile çarpacaksınız.

13.6 x 1000 = 13600 BTU

Elde ettiğimiz 13600 BTU rakamı, odayı soğutmak için gerekli klimanın minimum BTU değeri anlamına geliyor. Klimanızı seçerken, bu değerden büyük kapasiteye sahip bir model seçmelisiniz ki, klima odayı zorlanmadan ve doğru şekilde soğutabilsin.

Elbette klima seçerken tek kıstasımız BTU değeri de olmayacak. Enerji tüketim değeri ve havayı temizleme, iyonize edebilme gibi seçenekler de göz önünde bulundurulmalı. Böylece hem serin, hem de çok daha sağlıklı bir hava sirkülasyonu sağlanmış olur.

Klimanın filtrelerinin kolay temizlenebilir olmasına da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Böylece basitçe kapağı açıp filtreyi çıkarabilir ve lavaboda temizliğini yapabilirsiniz. Soluduğunuz havanın, toz içinde kalmış kirli bir filtreden geçmesini istemeyebilirsiniz. Bu nedenle filtrelerin ayda bir kez temizlenmesini tavsiye ediyoruz.

Eğer klima kurmak için yeterli bütçeniz yoksa, gelişmiş yeteneklere sahip vantilatörler de odaların havasını serinletmek için kullanışlı olabilir. Havaya soğuk hava buharı veren veya ortamın havasını iyonize eden vantilatörler arasında aynı zamanda havadaki tozları filtreleyen seçenekler de mevcut olabiliyor. Yine de gece yatarken veya gün içinde otururken, hem klimaların hem de vantilatörlerin, doğrudan vücudunuza vurmamasına dikkat etmenizi tavsiye ederiz zira bu soğuk havanın vücudunuza birkaç dakikadan uzun vurması, vücut ısınızın tehlikeli derecede düşmesi ve hipotermi riski yaşamanıza neden olabilir. Unutmayın, klimalar 20-22 derece sıcaklıkta şiddetli havayı üflerken, bütün odanın ısısını yaşanabilir normal ısı değerlerine düşürmeyi hedeflerler. Ama, yaşamak için vücudu 36 derecede kalması gereken inşa vücudu bu düşük ısılı şiddetli rüzgara maruz kaldığında, vücut ısısı 36 derecenin çok altına inmeye başlar. Bu da çok ağır sağlık sorunları yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle, klimaların hava akımını doğrudan insanların veya koltuk takımı üzerine değil, odanın üst katmanlarına doğru yöneltmeniz sağlıklı olacaktır.

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