'Saygı1' konser serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç oldu
Oğuzhan Uğur’un büyük ses getiren "Saygı 1" konser serisinde mikrofon bu kez pop müziğin efsane ismi Serdar Ortaç’a emanet. Müzikseverlerin heyecanla beklediği bu özel gecenin 4 Ağustos tarihinde gerçekleşeceği kesinleşirken, biletlerin ise 12 Mayıs (bugün) itibarıyla satışa sunulacağı açıklandı.
"SEN HAZIRLIKLARA BAŞLA"
Söz konusu yazışmada Uğur'un, "Serdar ağabeyim selamlar, nasılsınız? Oğuzhan Uğur ben. Ağustos'ta müsaitseniz Saygı1 yapalım mı?" ifadesi yer alırken Serdar Ortaç'ın, "Olur yapalım, sen hazırlıklara başla" diyerek, karşılık verdiği görüldü.
SERDAR ORTAÇ SAYGI1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?
konserin 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da düzenleneceği bildirilirken biletlerin 12 Mayıs itibarıyla (bugün) satışa sunulacağı açıklandı.