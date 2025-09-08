Scarlett Johansson ekranlara geri dönüyor

Colin Jost, NBC’nin efsanevi komedi şovunda “Weekend Update” bölümünün sunucusu olarak tanınıyor. Scarlett Johansson, basın mensuplarının sorusu üzerine, “Colin geri dönüyor. SNL onun için ikinci bir aile gibi” ifadelerini kullandı. Böylece Jost’un programın 51. sezonunda da ekranlarda olacağı kesinleşmiş oldu.

ABD'DE MİZAHIN ÖNEMLİ ADRESLERİNDEN BİRİ

Henüz Michael Che’nin geri dönüşü netlik kazanmasa da Jost’un devam kararı, hayranları arasında şimdiden büyük heyecan yarattı. ABD’de mizahın en önemli adreslerinden biri kabul edilen Saturday Night Live, yeni sezonda da politik taşlamaları, ünlü konukları ve skeçleriyle gündemde olmayı sürdürecek.