Scorpions 60. yıl turnesiyle İstanbul’da!

Rock müziğin efsane gruplarından Scorpions, 60. yıl turnesi kapsamında İstanbul’da sahne alacak. Yarım asrı aşan kariyerleri boyunca milyonlarca dinleyiciye ulaşan grup, bu özel turnede en ikonik şarkılarını tek bir gecede buluşturuyor. 1965 yılında Almanya’nın Hannover kentinde kurulan Scorpions, 100 milyonun üzerinde albüm satışıyla Avrupa rock tarihinin en güçlü grupları arasında yer alıyor.

“Send Me an Angel”, “Wind of Change”, “Still Loving You” ve “Rock You Like a Hurricane” gibi klasiklerle kuşakları bir araya getiren Scorpions, sahne enerjisiyle hala zirvede olduğunu kanıtlıyor. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek bu büyük konser, yaz sezonunun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olmaya aday. Hem nostalji hem de yüksek tempolu bir canlı performans vaat eden konser, kaçırılmaması gerekenler arasında.