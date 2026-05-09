Şebnem Ferah, 13 Haziran'da İzmir'de sahne alacak

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği geri dönüş müjdesinin ardından, Ferah'ın konser takvimi de netleşmeye başladı.

3 VE 27 HAZİRAN'DA KÜÇÜKÇİFTLİK PARK'TA

3 ve 27 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek olan Şebnem Ferah, 13 Haziran'da da İzmir'deki hayranlarıyla buluşacak.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

6 Mayıs Çarşamba günü satışa çıkan 3 Haziran konserinin bileleri 2500 TL'den satışa sunulmuştu. Herhangi bir değişiklik olmaması halinde 27 Haziran Şebnem Ferah konser biletlerinin yine 1500 TL'den satışa sunulması bekleniyor.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSER BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ferah, İzmir Arena'da sahne alacak. Konser biletleri 11 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkacak.