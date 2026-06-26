Şebnem Ferah konseri biletleri ne kadar, kaç TL?

Şebnem Ferah, uzun bir aradan sonra başlattığı konser serisine yoğun ilgi gelmesi üzerine yeni konser tarihlerini açıkladı.

İzmir Arena’daki performansının ardından, talep doğrultusunda hem İstanbul hem de İzmir’de hayranlarıyla buluşacak. Konser serisine gösterilen yoğun ilgi sonrası, yeni tarih ve mekanlar da netleşti. Biletlerin kısa sürede tükendiği İstanbul ve İzmir konserlerinin ardından, Şebnem Ferah bu kez İstanbul’daki Festival Park Yenikapı sahnesinde, daha geniş kapsamlı bir performansla hayranlarıyla buluşacak.

ŞEBNEM FERAH KONSERLERİ

Şebnem Ferah 27 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Ferah, 18 Temmuz’da ise Yenikapı’da hayranlarıyla buluşuyor. Konserde, sanatçının en sevilen şarkılarından oluşan özel bir repertuvarı canlı olarak dinleyiciyle buluşturacak. Biletler ise 26 Haziran itibarıyla satışa sunuldu.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETİ FİYATLARI

Silver - Genel Giriş: 1.950₺

Gold - Genel Giriş: 2.500₺

Diamond - Sahne Önü: 3600₺