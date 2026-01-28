Seda Ocak Survivor 2026'ya mı katılıyor?

Survivor 2026’da acil durum konseyinin toplanmasının ardından yedek kadro resmen netleşti.

YEDEK KADROSUNDA SÜRPRİZ İSİMLER

Eski yarışmacılardan oluşan Sarı Takım'ın erkekler kadrosunda Doğuş, Barış Murat Yağcı, Osman Can ve Sercan yedekler arasına dahil edilirken; kadınlar tarafında ise Tuğçe Melis, Büşra, Nefise Karatay ve Nagihan Karadere yarışmanın sürpriz isimleri oldu.

Sosyal medyada Survivor ile ilgili hesaplarda konuşulan iddialara göre All Star'dan yeni isimler gelmeye devam edecek. Konuşulan iddialara göre eski yarışmacılardan Seda Ocak, Survivor 2026'ya sonradan katılacak isimlerden.

SEDA OCAK SURVIVOR'A KATILACAK MI?

Yapım şirketinden ve Seda Ocak cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, Survivor'da bir dönem yarışan Sahra Işık Aybirdi'nin paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

Seda Ocak'ın yakın arkadaşı olan Aybirdi, Instagram'dan yayımladığı kareye ''Seda'ya veda vakti'' yazdı. Aybirdi'nin son paylaşımını görenler, 'Seda Ocak Survivor'a gidiyor' yorumlarında bulundu.

SEDA OCAK KİMDİR?

Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümünden mezun olarak tamamladı. 100 metre engelli branşında 10 yaşında ikizi Sema Aydemir ile birlikte spora başladı. 2003 yılında Balkan şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı ve aynı yıl evlenip çocuk sahibi oldu. 2019 yılında yapılan Survivor yarışmasında 2. oldu.