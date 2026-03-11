Şehnaz Dilan kimdir? Şehnaz Dilan kaç yaşında, nereli?

Şehnaz Dilan, gazeteci Samet Aday’a verdiği röportajda hayatının en zor dönemlerinden birini anlattı.

Lösemi tedavisi gören oğlunun hastalığı sırasında hem maddi hem de sağlık açısından büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Dilan, o süreçte eski dostu İbrahim Tatlıses’in kendisine destek olduğunu ifade etti. Oyuncu, çaresiz kaldığı bir anda İbrahim Tatlıses’i aradığını dile getirdi.

"HEMEN ARABAYI GÖNDERDİ"

Dilan, o anları şu sözlerle anlattı:

“Ben ölüyorum dedim. Hemen arabayı gönderdi. Buraya geldik, ‘Ne gerekiyor?’ dedi.

Söyleyemedim… O an ne lazımsa sadece onu söyledim. Senet yapalım dedim, kabul etmedi.

ŞEHNAZ DİLAN KİMDİR?

Şehnaz Dilan, Türk sinema ve televizyon dünyasında özellikle 1980'li yıllarda adını duyurmuş bir oyuncudur. 1960 yılında İzmir'de doğan Dilan, aslında Şehnaz Vreskala adıyla dünyaya geldi. Yugoslavya kökenli bir ailenin kızı olan sanatçı, gençlik yıllarında farklı alanlarda yeteneğini ortaya koydu.

1970'lerin sonlarında sporla yakından ilgilenen Dilan, 1979 yılında İzmir'de faaliyet gösteren kadın futbol kulüplerinden Filizspor'da futbol oynamaya başladı. Kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Dilan, sahadaki performansıyla dikkat çekti ve takım kaptanlığına kadar yükseldi.

Futbol kariyerinin yanında fotomodellik de yapan Dilan, bu süreçte sinema dünyasının da dikkatini çekmeye başladı. 1981 yılında kaptanlığını yaptığı Filizspor ile şampiyonluk yaşayan oyuncu, bir süre sonra kariyer yönünü tamamen değiştirmeye karar verdi.

1982 yılında İstanbul'a taşınan Şehnaz Dilan, profesyonel anlamda oyunculuk kariyerine odaklandı. Bu karar, onun Yeşilçam'ın dikkat çeken isimlerinden biri olmasının önünü açtı.

ŞEHNAZ DİLAN KAÇ YAŞINDA?

1960 doğumlu olan Şehnaz Dilan, yıllar içinde hem sinema hem de televizyon projelerinde yer alarak kariyerini uzun süre sürdürdü. Yeşilçam döneminde genç yaşta sinema dünyasına adım atan oyuncu, özellikle 1980'li yıllarda birçok projede rol aldı.

ŞEHNAZ DİLAN NERELİ?

Şehnaz Dilan, İzmir doğumludur. Yugoslavya kökenli bir aileden gelen oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçirdi.