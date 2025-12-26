Selçuk Tepeli bugün neden yok?

NOW TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin bugün (26 Aralık 2025) ekranda olmaması, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Peki Selçuk Tepeli bugün neden yok?

1 / 3
Selçuk Tepeli bugün neden yok? - Resim : 1

İzleyicilerin alışık olduğu Selçuk Tepeli’nin bugün (26 Aralık 2025) NOW TV Ana Haber koltuğunda yer almaması, sosyal medyada ve arama motorlarında büyük bir merak uyandırdı.  

2 / 3
Selçuk Tepeli bugün neden yok? - Resim : 2

Özellikle bülteni başka bir ismin sunduğunu gören izleyiciler, ünlü sunucunun kanaldan ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başlamıştı.

3 / 3
Selçuk Tepeli bugün neden yok? - Resim : 3

Selçuk Tepeli, ekranlarda olmamasının nedenini merak eden bir takipçisine Instagram hesabı üzerinden yanıt vererek durumu netleştirdi:

 Takipçisinin "Niye çıkmadınız bu akşam?" sorusuna samimi bir dille "Yurtdışındayım… Bize de tatil lazım!" cevabını verdi.