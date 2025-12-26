Selçuk Tepeli bugün neden yok?

1 / 3
İzleyicilerin alışık olduğu Selçuk Tepeli’nin bugün (26 Aralık 2025) NOW TV Ana Haber koltuğunda yer almaması, sosyal medyada ve arama motorlarında büyük bir merak uyandırdı.
2 / 3
Özellikle bülteni başka bir ismin sunduğunu gören izleyiciler, ünlü sunucunun kanaldan ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başlamıştı.
3 / 3
Selçuk Tepeli, ekranlarda olmamasının nedenini merak eden bir takipçisine Instagram hesabı üzerinden yanıt vererek durumu netleştirdi:
Takipçisinin "Niye çıkmadınız bu akşam?" sorusuna samimi bir dille "Yurtdışındayım… Bize de tatil lazım!" cevabını verdi.