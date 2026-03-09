Sema Ergenekon’dan Netflix'in popüler İspanyol dizisi “Vis a Vis”in yerli uyarlaması geliyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türk televizyon dünyasının başarılı senaristlerinden Sema Ergenekon, yeni sezon için dünya çapında ilgi gören bir yapımı yerli ekrana taşımaya hazırlanıyor. Başarılı senarist Sema Ergenekon, Yargı ile yakaladığı orijinal çizgisini bu kez dünya çapında ilgi gören İspanyol dizisi Vis a Vis'in yerli uyarlamasına taşıyor.





Ay Yapım imzasıyla hayata geçirilecek olan projenin hazırlıkları titizlikle sürdürülüyor. Dizinin yönetmen koltuğu için ise televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı, Yasak Elma, Sadakatsiz ve son dönemin popüler yapımı Bahar’da imzası bulunan yönetmen, Neslihan Yeşilyurt ile görüşülüyor. Henüz hangi kanalda yayınlanacağı netleşmeyen yapım, şimdiden sezonun en merak edilen işleri arasında yer alıyor.





BİR HAYATTA KALMA HİKAYESİ



Orijinal yapımda, sevdiği adamın manipülasyonu sonucu mali suçlara karışan ve kendini bir anda sert kuralların hakim olduğu Cruz del Sur hapishanesinde bulan Macarena Ferreiro’nun hikayesi işleniyordu. Yerli uyarlamada da benzer bir hikaye akışı takip edilecek.





DÜNYA ÇAPINDA GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİNE SAHİP



İspanyol televizyon kanalı Antena 3 ve ardından FOX İspanya’da yayınlanan dizi, özellikle La Casa de Papel’in küresel başarısının ardından dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Gerilim dozunun yüksekliği ve karakter derinliğiyle tanınan yapım, kadın cezaevindeki yaşam mücadelesini gerçekçi bir dille ele alıyor.

