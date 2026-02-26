Sema Gültekin; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak ve Çetin Tekindor'un yer aldığı 'Çirkin' dizisinin kadrosuna katıldı

Burcu Alptekin’in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı 'Çirkin' dizisi; Çetin Tekindor, Çağlar Ertuğrul ve Nur Sürer gibi isimlerden oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dün yapılan okuma provasının ardından ekibe son olarak ödüllü oyuncu Sema Gültekin dahil oldu.





'NEHİR' KARAKTERİNE HAYAT VERECEK



Daha önce, 'Cihangir Cumhuriyeti', 'Merhaba Güzel Vatanım' ve 'Yalı Çapkını' gibi projelerde yer alan Sema Gültekin, 9. Balkan Panorama Film Festivali’nde 'Bir Kar Tanesinin Ömrü' filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Başarılı oyuncu, 'Çirkin' dizisinde Nehir karakterini canlandıracak. Hikayede Nehir; Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) kardeşi, Cennet’in (Nur Sürer) ise kızı olarak yer alacak.





'ÇİRKİN' DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU



Dizinin oyuncu kadrosunda tecrübeli isimler ile genç yetenekler bir araya geliyor. Hikayenin merkezinde yer alan Meryem karakterine Derya Pınar Ak, Kadir’e Çağlar Ertuğrul, Ökkeş’e Çetin Tekindor ve Cennet’e Nur Sürer hayat veriyor. Kadroda ayrıca Olgun Toker, Başak Gümülcinelioğlu, Gözde Kansu, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök ve Müfit Aytekin gibi isimler yer alırken; karakterlerin çocukluk dönemlerini Mina Şiir Korkmaz ile Kadir Bertan canlandırıyor.

