Seray Kaya kimdir?

Seray Kaya, Türk dizi ve sinema dünyasının tanınan ve başarılı kadın oyuncularından biridir. 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce güzellik ve estetik alanına ilgi duymuş, uzun bir süre makyaj uzmanı (make-up artist) olarak sektörde çalışmıştır. Daha sonra içindeki oyunculuk tutkusunu profesyonelliğe taşımak adına Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Kariyeri ve Öne Çıkan Dizileri

Ekran yolculuğuna ilk kez 2012 yılında Huzur Sokağı dizisinde aldığı küçük bir rolle başlayan Seray Kaya, asıl büyük çıkışlarını ve popülerliğini şu yapımlarla elde etmiştir:

Kocamın Ailesi (2014): Canlandırdığı "Miray" karakteriyle geniş kitleler tarafından ilk kez fark edilmiş ve sevilmiştir.

Kadın (2017 - 2020): Kariyerinin en büyük dönüm noktası bu dizidir. Dizide bencil, manipülatif ve psikolojik sorunları olan "Şirin Sarıkadı" karakterini muazzam bir başarıyla canlandırmış, oyunculuk yeteneğini tüm Türkiye'ye kanıtlamıştır.

Kuruluş Osman (2020): "Lena Hatun" karakterine hayat vererek dönem ve tarih dizilerinde de başarılı olabileceğini göstermiştir.

Mahkum (2021) & Bir Küçük Gün Işığı (2022): Bu dramatik yapımlarda başrol üstlenerek başarılı performanslarını sürdürmüştür.

Kızılcık Şerbeti: Son dönemde televizyon ekranlarının en çok izlenen ve popüler kültürde ses getiren yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.

Seray Kaya, canlandırdığı birbirinden tamamen farklı karakterlerdeki oyunculuk başarısı, duruşu ve tarzıyla ekranların aranan yüzleri arasında yer almaktadır.