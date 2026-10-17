Serdar Ortaç’tan yapay zekâ destekli yeni klip

Serdar Ortaç, müzik dünyasındaki yenilikçi adımlarına bir yenisini daha ekledi. Yıllardır kaleme aldığı duygusal şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden usta sanatçı, merakla beklenen yeni aşk şarkısı "Kal Be Gönlüm" ile müzikseverlerle buluştu.

Ancak bu kez dinleyicileri sadece yeni bir beste değil, müzik sektöründe ezber bozan teknolojik bir klip deneyimi de karşıladı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KLİP

"Kal Be Gönlüm" şarkısının klibi için geleneksel set ortamlarını ve kalabalık çekim ekiplerini geride bırakan Serdar Ortaç, klibin tüm görsellerini ve kurgusunu yapay zekâ teknolojisi kullanarak hayata geçirdi.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE SERDAR ORTAÇ

Suat Aydoğan’ın düzenlemesiyle hayat bulan eser; özlemi, araya giren mesafeleri ve tüm kırgınlıklara rağmen vazgeçmeyen bir sevdanın hikâyesini konu alıyor.