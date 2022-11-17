Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı 'Şahmeran' dizisi konusu nedir? Ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği senaryosunu ise Pınar Bulut’un kaleme aldığı Şahmeran dizisinin çekimleri 2021 Eylül ayında başlamıştı. Serenay Sarıkaya'nın ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı 'Şahmeran' dizisinin konusu, ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Detaylara birlikte bakalım...

ŞAHMERAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

400 yaşındaki aslında yılan olan bir grup üniversitelinin hikayesinin anlatılacağı dizide, yılan oldukları belli olmasın diye gözlerini lensle kapatan karakterlerin hikayelerine yer verilecek. Zira, Şahmeran'ın kelime anlamı, başı insan gövdesi yılan şeklinde efsanevi bir yaratıktır.

ŞAHMERAN DİZİSİ NE ZAMAN VE NEREDE YAYINLANACAK?

Şahmeran dizisinin Netflix'te yayınlanması bekleniyor. Şahmeran dizisinin yayım tarihi henüz açıklanmazken dizinin ilk fragmanı Netflix etkinliğinde gösterildi.

ŞAHMERAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Şahmeran dizisi oyuncu kadrosunda;

Serenay Sarıkaya,

Burak Deniz,

Mert Ramazan Demir,

Mustafa Uğurlu,

Mahir Günşiray,

Ebru Özkan,

Mehmet Bilge Aslan

Nilay Erdönmez yer alıyor.

ŞAHMERAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şahmeran dizisinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşti.

"ŞAHMERAN YÜKLENİYOR"

Şahmeran dizisi ile ekranlara dönme hazırlığı yapan ünlü oyuncu Serenay katıldığı bir etkinlikteki stiliyle dikkat çekti. Sarıkaya paylaşımına “Yükleniyor... #sahmaran” notunu düştü.