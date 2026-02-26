Serhat Teoman "Veliaht" dizisinde "Faroz" karakterine hayat verecek

Show TV’de ekran yolculuğuna devam eden Veliaht, Sinan Öztürk’ün rejisiyle perşembe akşamlarının takip edilen yapımları arasında yer alıyor. Faro ve Gold Film ortaklığında hayata geçirilen proje, son olarak Doğu Anadolu’nun atmosferini yansıtan Kars çekimleriyle hikayesine görsel bir derinlik katmıştı. Sevilen yapım, bu akşam yayınlanacak 23. bölümünde ise sürpriz bir karakterle olay örgüsüne yeni bir yön veriyor.





DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK KARAKTER: FAROZ



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde dengeleri değiştirecek olan Faroz karakteri izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu Serhat Teoman’ın hayat vereceği bu yeni karakter, illegal dünyadaki nüfuzuyla Esenler’i kontrolü altına alma hedefiyle olay örgüsüne dahil oluyor. Ekip, dış çekimlerin ardından 13 Mart’ta İstanbul’a dönerek 26. bölümün hazırlıklarına başlayacak.





VELİAHT’IN OYUNCU KADROSU



Dizinin zengin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yanı sıra Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer ve Bora Akkaş gibi tecrübeli oyuncular yer alıyor. Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu’nun da eşlik ettiği bu geniş ekip, Tunahan Kurt’un özgün hikayesini ekrana taşıyor. Senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt tarafından ortaklaşa kaleme alınan yapım, karakter odaklı anlatımıyla dikkat çekiyor.