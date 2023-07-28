Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan başrollü Kader Bağları dizisi geliyor

Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerinde yer alacağı "Yanık Ülke" olarak planlanan dizinin adı "Kader Bağları" adı ile değiştirildi. Dizinin okuma provası dün gerçekleşti ve başrollerden ilk kareler geldi.

Başrollerden ilk kareler

Kader Bağları dizisinin ilk okumalarının başlamasıyla başrol oyuncular müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından hayranlarına duyurdu.

Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül ve Redife Zerener‘in kaleme alacağı diziye ayrıca ülkemizin yine sevilen isimlerinden Gonca Vuslateri'de dahil olmuştu. Fakat Vuslateri projeden ayrıldı. Benal Tairi‘nin yönetmen koltuğunda oturacağı dizide Kerem’in (Serkan Çayoğlu) ablası Fikriye karakterine Zeynep Köse hayat verecek.

Ayrıca "Kader Bağları" dizisinin ‘’Savaş’’ı da Mehmet Aykaç oldu.

1 Ağustos’ta sete çıkması beklenen “Kader Bağları”nın ilk sahneleri Çeşme Ildır‘da çekilecek. Ekip daha sonra İstanbul’daki sahnelere geçecek ve eylül ayında da Karadağ’daki çekimler yapılacak.