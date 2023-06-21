Serkan Çayoğlu'dan yeni dizi Yanık Ülke geliyor

Son olarak TRT1 ekranında yayınlanan 'Kıbrıs: Zafere Doğru' dizisinde 'Ankaralı' rolüyle izleyici karşısına geçen ve Oregon, Aaah Belinda gibi dijital film projelerde yer alan Serkan Çayoğlu şimdilerde yeni proje hazırlığında. FOX TV'de yayınlanacak olan Yanık Ülke dizisinin bazı detayları da belli olmaya başladı.

Yanık Ülke konusu

“Yanık Ülke” yolları yurt dışında kesişen Kerem ile Sevda’nın Manisa’ya kadar uzanan etkileyici aşk hikâyesini konu alacak. Olaylar ilk kez gördüğü Sevda’ya yapılan haksızlığa karşı çıkan Kerem’in hapse girmesiyle başlayacak.

Yanık Ülke nerede çekiliyor?

Yanık Ülke dizisinin ilk bölümü Montenegro'da çekilecek. Dizide Sevda ile Kerem'in yolları Montenegro'da kesişecek ve bu hikaye, İzmir Urla'ya kadar uzanacak.

Yanık Ülke oyuncuları

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak 2018 yılında Show TV'de yayınlanan 'Tehlikeli Karım' adlı dizi ile ekrana gelen, ve uzun bir süre TV projelerinden uzak duran başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, FOX TV'nin yeni dizisi kod adı 'Yanık Ülke'nin kadrosuna dahil oldu.

Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül ve Redife Zerener‘in kaleme alacağı dizide Vuslateri, Kerem’in (Serkan Çayoğlu) ablası Fikriye’yi oynayacak.