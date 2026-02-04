Settar Tanrıöğen 'Eve Dönemezsin' dizisinin 'Kut Süleyman'ı oldu
Settar Tanrıöğen’in merakla beklenen yeni projesi belli oldu. Sağlık sorunlarını atlatan ve çalışma hayatında dönen değerli aktör, TRT tabii’nin yeni iddialı projesi “Eve Dönemezsin”le el sıkıştı.
'KUT SÜLEYMAN' ROLÜNE HAYAT VERECEK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ay ortasında sete çıkması planlanan dizi Rize’de çekilecek. Remzi rolüne uluslararası aktörlerden Mehmet Kurtuluş’un hayat vereceği “Eve Dönemezsin”de Settar Tanrıöğen “Kut Süleyman” rolüne hayat verecek.
Oyuncu görüşmeleri devam eden dizide “Kut Süleyman” Almanya’dan çalışıp köyüne dönen torunu Selvi’yle yaşayan eğlenceli bir adamdır. 6 bölümden oluşan diziyi Giorgi Ovashvili’nin yönetecek.
DİZİNİN PROVALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapımcılığını Mahmut Fazıl Coşkun ve Selahattin Yusuf’un üstlendiği Zenga Yapım imzalı dizide Nebil Sayın “İsa”, Zümre Ertürk “Gülşen” ve Gizem Terzi “Figen Öğretmen” rolüne hayat verecek. Dizinin provaları önümüzdeki hafta başlayacak.