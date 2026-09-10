Sevdan Bir Ateş dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeni dizi Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor?

Sevdan Bir Ateş'te Murat Ünalmış - Mirza, Özge Özacar ise Leyla karakterine hayat veriyor. Yeni dizi, oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesinin yanı sıra görseliyle de dikkat çekiyor. Peki Sevdan Bir Ateş dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor?

SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU NEDİR?

Mirza düğününe birkaç gün kala kaçırılan yeğenini bulmak için Halep'e gider. Halep'te ise kayıp nişanlısı Leyla ve henüz varlığından haberi olmayan altı yaşındaki kızı Hüma tam yedi yıldır bir gün Mirza'nın onları bulmasını ve evlerine dönmeyi beklemektedir. Kerem'i arayan Mirza'nın yolu Leyla'yı kaçırıp evlenen Nasim'in dükkanına kadar varır. Ancak Leyla orada tutsak edildiğini bir türlü Mirza'ya duyuramaz ve Halep'ten kızını ve kendisini sağ salim çıkarabilmek için tehlikeli bir oyuna başlar. Mirza ise bebeği alabilmek için kendisine telefonla ulaşan Sara isimli bir kadını ve kızını Türkiye'ye kaçırmaya razı olmuştur. Ancak buluşmak için sözleştikleri tren istasyonu büyük bir karşılaşmaya ve Leyla'nın kızı ile Mirza arasında yapacağı bir seçime gebedir.

SEVDAN BİR ATEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ı başrollerde buluşturan yapımın çekimleri Kapadokya’da gerçekleştiriliyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Murat Ünalmış - Mirza Kozaklı

Özge Özacar - Leyla Kızılırmak

Gökçe Eyüboğlu - Mihre Kozaklı

Sitare Akbaş - Destan Kızılırmak

Taner Rumeli - Yaman Ganioğlu

Sezin Bozacı - Macide Kızılırmak

Yeşim Gül - Vuslat Kozaklı

İsmail Hakkı - Cici

Hande Canpolat - Miray Kozaklı

Beyza Karabacak - Beyza Karabacak