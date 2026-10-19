'Sevdan Bir Ateş'in 7'inci bölüm fragmanı yayınlandı

SHOW TV’nin CNP Film imzalı, reyting rekorları kıran dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci bölüm ikinci tanıtımı yoğun ilgi gördü. Mirza, Leyla ve Hüma’nın mutluluğuyla başlayan tanıtıma, Leyla’nın öğrendiği büyük sır ve ardından yaşanan yüzleşme damga vurdu.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?

Mirza, Leyla ve Hüma’nın at çiftliğinden çarşı sokaklarına uzanan neşeli anları izleyenlerin içini ısıtırken, Hüma’ya at bindiren Mirza’nın “Sen benim kızımsın, bunu biliyorum” sözleri duygulandırdı. Ancak bu huzurlu anların ardından gelen bir itiraf, mutluluğun yerini öfkeye bıraktı. Destan’ın Mihre’ye söylediği “Kızım, senin kocan kaçırdı be Leyla’yı!” sözlerine kapıda kulak misafiri olan Leyla, kaçırılmasının ardındaki gerçeği öğrendi. Duyduklarıyla sarsılan Leyla, öfkeyle Destan’ın karşısına çıktı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından avluya koşan Leyla’nın Mirza’ya “Her şeyi onlar yaptı!” diye haykırması, tanıtımın en çarpıcı anı oldu. Leyla’nın öğrendikleri karşısında Mirza’nın nasıl bir tepki vereceği ve bu itirafın kimleri köşeye sıkıştıracağı, yeni bölüm öncesi merakı artırdı.

'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.