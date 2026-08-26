'Sevdan Bir Ateş'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı
SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Sevdan Bir Ateş’in merakla beklenen afiş çekiminden kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Başrol oyuncularının uyumu ve çekimlerin eğlenceli anları dikkat çekerken, yayınlanan renkli kareler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
'Sevdan Bir Ateş'in hazırlıkları sürüyor. Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen afiş çekiminin backstage videosu, yayınlanmasının ardından sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
'SEVDAN BİR ATEŞ' KAMERA ARKASI
SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Sevdan Bir Ateş', güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.