Sevdiğim Sensin dizisinin bugün yeni sezonunun ilk bölümü yayınlandı. Sezonun başlamasıyla birlikte ilk bölümden heyecan giderek yükseldi.

Erkan'ın Ferman'ın vurulmasını üstlenerek tutuklanmasıyla başlayan hikayede Aldur ailesinin zor bir sürecin içine sürüklendiği görüldü. Dicle'nin Erkan'ın kurtulması için verdiği mücadele dizinin yeni sezonunun ilk bölümünün ana kadrosu oldu. Dizinin 16. bölümünün sona ermesinin ardından ise yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Peki Sevdiğim Sensin 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sevdiğim Sensin dizisinin bugün yeni sezonunun ilk bölümü yayınlandı. Sezonun başlamasıyla birlikte ilk bölümden heyecan giderek yükseldi. Erkan'ın Ferman'ın vurulmasını üstlenerek tutuklanmasıyla başlayan hikayede Aldur ailesinin zor bir sürecin içine sürüklendiği görüldü. Dicle'nin Erkan'ın kurtulması için verdiği mücadele dizinin yeni sezonunun ilk bölümünün ana kadrosu oldu. Dizinin 16. bölümünün sona ermesinin ardından ise yeni bölüm fragmanı gündem oldu.

SEVDİĞİM SENSİN 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin 17. bölüm fragmanI yayınlandı.

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SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiğim Sensin’in son bölümünde Erkan, Ferman'ın vurulmasını üstlenerek tutuklandı ve İstanbul'da mahkemeye çıkarıldı. Erkan'ın tutuklu yargılanmasına karar verilirken, Ferman'ın durumu ise giderek kritik hale geldi. Hayatta kalabilmesi için acilen böbrek nakline ihtiyaç duyan Ferman da İstanbul'a getirildi.

Erkan'ın tutuklanması Aldur ailesini de büyük bir mücadelenin içine sürükledi. Ferman'ı İstanbul'daki bir hastaneye nakleden aile, uygun böbrek donörünü bulabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. Bu sırada Tahir, Erkan hakkında öğrendiği gerçekleri kullanarak İnci'yi tehdit etti. Erkan'ın hapiste olmasını fırsat bilen Tahir, uzun zamandır hayalini kurduğu şirketin başına geçmek için harekete geçti. Tahir ayrıca Feride Öğretmen'in aslında Dicle'nin ablası Derya olduğunu öğrendi.

Erkan'ın Derya'yı korumak için Ferman'ı vurduğuna inanan Tahir, yaşananların ardındaki gerçeklerden ise henüz habersizdi. Derya ise yaşananların ardından hem Tahir'e hem de çevresindeki herkese karşı mesafeli ve çekingen bir tavır sergiledi. Ferman'ın yeniden hayata dönmesinden ve geçmişinden gelen düşmanların kendisini bulmasından korkan Derya'nın tek isteği, Dicle'yi de yanına alarak her şeyden uzaklaşmaktı.

Öte yandan Erkan, hapishane hayatının gerçek yüzüyle karşı karşıya kaldı. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmanın yollarını arayan Erkan'a içeride Ali isimli bir mahkum destek oldu. Ancak Erkan, Ali'nin gerçek kimliğinden ve gizli planlarından henüz haberdar değildi.